Salon beauté bien-être Apach
Salon beauté bien-être Apach samedi 27 septembre 2025.
Salon beauté bien-être
2 boucle de Rouillé Apach Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Dimanche 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27 2025-09-28
Un lieu unique où beauté, bien-être et énergie positive s’unissent pour illuminer votre journée.Tout public
2 boucle de Rouillé Apach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 81 72
English :
A unique place where beauty, well-being and positive energy come together to brighten your day.
German :
Ein einzigartiger Ort, an dem Schönheit, Wohlbefinden und positive Energie zusammenkommen, um Ihren Tag zu erhellen.
Italiano :
Un luogo unico dove bellezza, benessere ed energia positiva si fondono per illuminare la giornata.
Espanol :
Un lugar único donde la belleza, el bienestar y la energía positiva se unen para alegrarte el día.
L’événement Salon beauté bien-être Apach a été mis à jour le 2025-09-18 par TROIS FRONTIERES TOURISME