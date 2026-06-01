Salon Beauté & Bien-être Pôle Culturel Saint-Médard-d’Eyrans

Saint-Médard-d’Eyrans

Salon Beauté & Bien-être

Pôle Culturel Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le samedi 6 juin 2026, retrouvez-nous au Pôle Culturel du Lavoir à Saint-Médard-d’Eyrans pour la toute première édition du Salon Beauté & Bien-être

Une journée 100% féminine imaginée autour du bien-être, de la beauté, du partage et de la sororité

Au programme

ateliers & démonstrations

conférences & groupes de parole

confiance en soi, parentalité, féminité

tattoo flash

skincare, soins du corps, image & bien-être

bijoux & créations

food & gourmandises

tombola & surprises

De 10h à 18h. .

Pôle Culturel Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine salon.beautebienetre33@gmail.com

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English : Salon Beauté & Bien-être

L’événement Salon Beauté & Bien-être Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2026-06-01 par Sud Bordeaux Tourisme