Salon Beauté & Bien-être Pôle Culturel Saint-Médard-d’Eyrans
Salon Beauté & Bien-être Pôle Culturel Saint-Médard-d’Eyrans samedi 6 juin 2026.
Saint-Médard-d’Eyrans
Salon Beauté & Bien-être
Pôle Culturel Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le samedi 6 juin 2026, retrouvez-nous au Pôle Culturel du Lavoir à Saint-Médard-d’Eyrans pour la toute première édition du Salon Beauté & Bien-être
Une journée 100% féminine imaginée autour du bien-être, de la beauté, du partage et de la sororité
Au programme
ateliers & démonstrations
conférences & groupes de parole
confiance en soi, parentalité, féminité
tattoo flash
skincare, soins du corps, image & bien-être
bijoux & créations
food & gourmandises
tombola & surprises
De 10h à 18h. .
Pôle Culturel Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine salon.beautebienetre33@gmail.com
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English : Salon Beauté & Bien-être
L’événement Salon Beauté & Bien-être Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2026-06-01 par Sud Bordeaux Tourisme
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