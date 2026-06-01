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Salon Beauté & Bien-être Pôle Culturel Saint-Médard-d’Eyrans

Salon Beauté & Bien-être Pôle Culturel Saint-Médard-d’Eyrans

Salon Beauté & Bien-être Pôle Culturel Saint-Médard-d’Eyrans samedi 6 juin 2026.

Lieu : Pôle Culturel

Adresse : Avenue du Cordon d'Or

Ville : 33650 Saint-Médard-d'Eyrans

Département : Gironde

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Médard-d’Eyrans

Salon Beauté & Bien-être

Pôle Culturel Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Le samedi 6 juin 2026, retrouvez-nous au Pôle Culturel du Lavoir à Saint-Médard-d’Eyrans pour la toute première édition du Salon Beauté & Bien-être
Une journée 100% féminine imaginée autour du bien-être, de la beauté, du partage et de la sororité
Au programme
ateliers & démonstrations
conférences & groupes de parole
confiance en soi, parentalité, féminité
tattoo flash
skincare, soins du corps, image & bien-être
bijoux & créations
food & gourmandises
tombola & surprises

De 10h à 18h.   .

Pôle Culturel Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine   salon.beautebienetre33@gmail.com

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English : Salon Beauté & Bien-être

L’événement Salon Beauté & Bien-être Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2026-06-01 par Sud Bordeaux Tourisme

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