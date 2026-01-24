SALON BIEN DANS MA VIE PARC DES EXPOSITIONS DE PAU Pau

SALON BIEN DANS MA VIE PARC DES EXPOSITIONS DE PAU Pau samedi 7 février 2026.

PARC DES EXPOSITIONS DE PAU BD CHAMPETIER DE RIBES Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07

2026-02-07

SALON DU BIEN ETRE ET DU DEVELOPPEMENT PERSONNEL   .

PARC DES EXPOSITIONS DE PAU BD CHAMPETIER DE RIBES Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   biendansmavie@orange.fr

L’événement SALON BIEN DANS MA VIE Pau a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Pau