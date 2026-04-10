Salon bien être animalier à Prosnes Salle des fêtes Prosnes

Prosnes

Salon bien être animalier à Prosnes

Salle des fêtes 2 Rue de Baconnes Prosnes Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Tout public

Un événement 100% dédié à nos compagnons à 4 pattes

Nous vous donnons rendez-vous pour une journée riche en découvertes, en partage et en activités autour du bien être animal.

Que vous soyez passionné, curieux ou simplement amoureux des animaux, ce salon est fait pour vous !

Venez nombreux partager ce moment convivial.

Nombreux exposants et animations.

Chiens sociables et tenues en laisse acceptés. .

Salle des fêtes 2 Rue de Baconnes Prosnes 51400 Marne Grand Est

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English : Salon bien être animalier à Prosnes

L’événement Salon bien être animalier à Prosnes Prosnes a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT de la Marne