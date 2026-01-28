Salon bien être, arts et artisanats Cuissai

Salon bien être, arts et artisanats

Salle polyvalente René Gasnier Cuissai Orne

Début : 2026-02-07 13:30:00

fin : 2026-02-07 18:30:00

Cuissai accueillera les 7 et 8 février un salon Bien-être, Art et Artisanat.

Entrée libre

Créateurs, artisans et acteurs du bien-être seront réunis pour proposer au public un moment de découverte, de rencontres et de partage, dans une ambiance conviviale et accessible.

Des jeux participatifs et solidaires, organisés au profit de deux associations ornaises (Edelweiss et Un espoir pour les sans voix), ponctuera le week-end, avec un tirage prévu le dimanche.

Le samedi soir, de 19h00 à 21h00, un cercle de partage, ouvert à toutes et tous, viendra prolonger l’événement dans un esprit d’écoute et de bienveillance (don libre).

Buvette et gourmandises seront a disposition tout le we.

Un foodtruck Ma Petite Folie sera présent le dimanche midi pour ravir vos papilles.

Samedi 7 février de 13h30 à 18h30

Dimanche 8 février de 10h à 18h

Salle polyvalente René Gasnier Cuissai 61250 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

