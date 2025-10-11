Salon bien-être au Coeur des Âmes Arcisses

Salon bien-être au Coeur des Âmes Arcisses samedi 11 octobre 2025.

Salon bien-être au Coeur des Âmes

Salle des Fêtes de Margon Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

1ère édition du Salon au Cœur des Ames ‍♀️ ‍♀️

Une trentaine d’exposants vous attend dans la joie et la bonne humeur pour partager leurs passions autour du bien-être du corps et de l’esprit.

Un week-end pour prendre soin de soi & découvrir des pratiques réconfortantes en ce début d’automne !

1ère édition du Salon au Cœur des Ames ‍♀️ ‍♀️

Une trentaine d’exposants vous attend dans la joie et la bonne humeur pour partager leurs passions autour du bien-être du corps et de l’esprit. Sur place 14 ateliers découverte, des produits bien-être, une exposition de quatre artistes peintres. Une représentation musicale viendra clore la journée du samedi chants intuitifs vibratoires au son des tambours et autres instruments magiques.

Les ateliers sont prévus dans une salle à part pour plus d’intimité.

Retrouvez le programme complet sur les sites partenaires en description.

Un food-truck et une buvette seront présents.

Un week-end pour prendre soin de soi & découvrir des pratiques réconfortantes en ce début d’automne ! .

Salle des Fêtes de Margon Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 27 14 53 57

English :

1st edition of the Salon au C?ur des Ames ??????????

Some thirty exhibitors await you with joy and good humor to share their passions around the well-being of body and mind.

A weekend to pamper yourself & discover comforting practices in this early autumn!

German :

1. Ausgabe des Salons au C?ur des Ames ??????????

Rund 30 Aussteller erwarten Sie in fröhlicher Stimmung, um ihre Leidenschaften rund um das Wohlbefinden von Körper und Geist zu teilen.

Ein Wochenende, um sich um sich selbst zu kümmern & herzerwärmende Praktiken zu Beginn des Herbstes zu entdecken!

Italiano :

1a edizione del Salon au C?ur des Ames ??????????

Una trentina di espositori saranno a disposizione per condividere la loro passione per il benessere del corpo e della mente.

Un fine settimana per prendersi cura di sé e scoprire pratiche di benessere in questo inizio d’autunno!

Espanol :

1ª edición del Salon au Cœur des Ames ??????????

Una treintena de expositores compartirán su pasión por el bienestar del cuerpo y del espíritu.

¡Un fin de semana para cuidarse y descubrir prácticas reconfortantes en este principio de otoño!

L’événement Salon bien-être au Coeur des Âmes Arcisses a été mis à jour le 2025-09-20 par OTs DU PERCHE