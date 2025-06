Salon bien-être Salle des fêtes Brantôme en Périgord 20 septembre 2025 07:00

Dordogne

Salon bien-être Salle des fêtes Rue du Dolmen Brantôme en Périgord Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Samedi 20 septembre 2025, de 10h00 à 19h00

Dimanche 21 septembre 2025, de 10h00 à 18h00

Nombreux exposants, artisans, thérapeutes. Conférences et ateliers gratuits. Buvette, restauration sur place le midi.

Conférences et ateliers gratuits. Médiumnité publique en salle avec Nadia BRISSET le samedi 20 septembre à 16h00. Tarif 10€

Buvette, restauration sur place le midi.

Activités présentées sur le salon :

Médiumnité Voyance Cartomancie Pendule Lithothérapie Sophrologie Numérologie Lecture des chakras Tambours chamaniques Feng Shui Géobiologie Psycho généalogie PNL Peintures vibratoires et fantastiques Fascias Coach de vie Oracles Aloe Vera Magnétisme Bijoux en pierre Fascias Bols Tibétains Qi Gong Traitement écologique de l’eau Produits bien-être etc… .

Salle des fêtes Rue du Dolmen

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 84 41 07 info@feelingsenergy.fr

English : Salon bien-être

Saturday, September 20, 2025, 10:00 am to 7:00 pm

Sunday, September 21, 2025, 10:00 am to 6:00 pm

Numerous exhibitors, craftspeople, therapists. Free lectures and workshops. Refreshment bar, on-site catering at lunchtime.

German : Salon bien-être

Samstag, 20. September 2025, von 10.00 bis 19.00 Uhr

Sonntag, 21. September 2025, von 10.00 bis 18.00 Uhr

Zahlreiche Aussteller, Kunsthandwerker und Therapeuten. Kostenlose Vorträge und Workshops. Erfrischungsstände, Mittagsverpflegung vor Ort.

Italiano :

Sabato 20 settembre 2025, dalle 10.00 alle 19.00

Domenica 21 settembre 2025, dalle 10.00 alle 18.00

Numerosi espositori, artigiani e terapeuti. Conferenze e laboratori gratuiti. Bar e catering in loco a pranzo.

Espanol : Salon bien-être

Sábado 20 de septiembre de 2025, de 10.00 a 19.00 horas

Domingo 21 de septiembre de 2025, de 10.00 h a 18.00 h

Numerosos expositores, artesanos y terapeutas. Conferencias y talleres gratuitos. Bar y servicio de restauración a mediodía.

L’événement Salon bien-être Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2025-06-19 par Val de Dronne