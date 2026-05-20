Salon bien-être Buzançais
Salon bien-être Buzançais dimanche 7 juin 2026.
Buzançais
Salon bien-être
Rue des Sports Buzançais Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Salon du Bien-être au Camping la Tête Noire ! Venez à la rencontre de nos praticiens, créateurs et producteurs locaux.
Venez à la rencontre d’une vingtaine de professionnels du bien-être. De l’aromathérapie à la lithothérapie en passant par le reiki ou la réflexologie, vous ne pourrait qu’y trouver votre bonheur… ou peut être juste un peu de bien-être. .
Rue des Sports Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire
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English :
Salon du Bien-être at Camping la Tête Noire! Come and meet our local practitioners, creators and producers.
L’événement Salon bien-être Buzançais a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Châteauroux Berry Tourisme