Salon Bien-Etre Chasseneuil-sur-Bonnieure

Salon Bien-Etre Chasseneuil-sur-Bonnieure samedi 27 septembre 2025.

Salon Bien-Etre

salle, des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

salon bien -être

.

salle, des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 46 77 67

English :

salon bien -être

German :

wohlfühlmesse

Italiano :

fiera del benessere

Espanol :

feria del bienestar

L’événement Salon Bien-Etre Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme Charente Limousine