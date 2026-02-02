Salon Bien-être salle Camille Pagé Châtellerault
Salon Bien-être salle Camille Pagé Châtellerault samedi 21 février 2026.
Salon Bien-être
salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21 2026-02-22
Les 21 et 22 Février salle Camille Page à Châtellerault, Cap sur votre bien-être, durant tout le week-end,venez rencontrer nos nombreux exposants, pour un soin énergétique,un massage,lithotherapeute,rencontrer nos Voyants, Astrologues et Numérologues.Ainsi que nos artisans pour les thés du Monde,Bougies et Fondants,crèmes et produits bien-être.
Venez rencontrer Eric Pfaff avec ses Polars se passant a Châtellerault et dans la Vienne
Pass week-end 2€ , Buvette et restauration sur place.
Soirée Contacts Défunts 20€ .
salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine lessalonsdhorus86@gmail.com
