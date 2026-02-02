Salon Bien-être salle Camille Pagé Châtellerault

Salon Bien-être

salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault Vienne

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21 2026-02-22

Les 21 et 22 Février salle Camille Page à Châtellerault, Cap sur votre bien-être, durant tout le week-end,venez rencontrer nos nombreux exposants, pour un soin énergétique,un massage,lithotherapeute,rencontrer nos Voyants, Astrologues et Numérologues.Ainsi que nos artisans pour les thés du Monde,Bougies et Fondants,crèmes et produits bien-être.

Venez rencontrer Eric Pfaff avec ses Polars se passant a Châtellerault et dans la Vienne

Pass week-end 2€ , Buvette et restauration sur place.

Soirée Contacts Défunts 20€ .

