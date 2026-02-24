[Salon] Bien-être In’Forme Dieppe

[Salon] Bien-être

In’Forme / 3 Place Nationale Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Samedi 2026-03-21 10:00:00

2026-03-22 18:00:00

2026-03-21

Salon du Bien-Être 2ème édition à Dieppe !

Envie de faire une pause, de vous ressourcer et de découvrir de nouvelles pratiques autour du bien-être ? Rendez-vous au Salon du Bien-Être de Dieppe.

Entrée libre.

Nouveauté cette année possibilité de réserver des soins individuels sur place !

Une belle occasion de vous offrir un vrai moment personnalisé de détente et de bien-être.

Programme à venir. .

