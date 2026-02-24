[Salon] Bien-être In’Forme Dieppe
In’Forme / 3 Place Nationale Dieppe Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
2026-03-21
Salon du Bien-Être 2ème édition à Dieppe !
Envie de faire une pause, de vous ressourcer et de découvrir de nouvelles pratiques autour du bien-être ? Rendez-vous au Salon du Bien-Être de Dieppe.
Entrée libre.
Nouveauté cette année possibilité de réserver des soins individuels sur place !
Une belle occasion de vous offrir un vrai moment personnalisé de détente et de bien-être.
Programme à venir. .
In’Forme / 3 Place Nationale Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 69 47 55 julie@in-form.fr
