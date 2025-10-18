Salon Bien-Etre Enerzen Salle Amélie Charrière Dax
Salon Bien-Etre Enerzen Salle Amélie Charrière Dax samedi 18 octobre 2025.
Salon Bien-Etre Enerzen
Salle Amélie Charrière 98 av Francis Planté Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-18
Au programme 25 stands variés pour découvrir des techniques de bien-être, des conseils santé, créations, produits et bien plus encore.
Ateliers pratiques pour apprendre à prendre soin de vous au quotidien. –
Conférences inspirantes animées par des experts du bien-être.
Restauration sur place avec des options gourmandes et saines pour tous les goûts.
Entrée gratuite pour tous, alors n’hésitez pas à venir seul, en famille ou entre amis ! Organisée par l’association Arkhèpa. .
Salle Amélie Charrière 98 av Francis Planté Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 805 03 53 40 arkhepa@gmail.com
English : Salon Bien-Etre Enerzen
German : Salon Bien-Etre Enerzen
Italiano :
Espanol : Salon Bien-Etre Enerzen
L’événement Salon Bien-Etre Enerzen Dax a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Grand Dax