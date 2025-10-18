Salon Bien-Etre Enerzen Salle Amélie Charrière Dax

Salle Amélie Charrière 98 av Francis Planté Dax

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Au programme 25 stands variés pour découvrir des techniques de bien-être, des conseils santé, créations, produits et bien plus encore.

Ateliers pratiques pour apprendre à prendre soin de vous au quotidien. –

Conférences inspirantes animées par des experts du bien-être.

Restauration sur place avec des options gourmandes et saines pour tous les goûts.

Entrée gratuite pour tous, alors n’hésitez pas à venir seul, en famille ou entre amis ! Organisée par l’association Arkhèpa. .

Salle Amélie Charrière 98 av Francis Planté Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 805 03 53 40 arkhepa@gmail.com

