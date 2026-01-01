Salon bien-être et arts divinatoires Salle des fêtes Auriol

Salon bien-être et arts divinatoires

Samedi 10 janvier 2026 de 10h à 19h.

Dimanche 11 janvier 2026 de 10h à 18h. Salle des fêtes 13 rue Marius Pascau Auriol Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-10 19:00:00

2026-01-10 2026-01-11

Salon avec différentes pratiques dans le bien-être, les arts divinatoires et des créations artisanales locales.

Lors de ce salon bien-être, une vingtaine d’exposants seront présents kinésiologie, réflexologie plantaire et palmaire, sophrologie, coaching, soins énergétiques, astrologie, médiumnité, contacts défunts, cartomancie, guidance, lecture d’âmes, annales akashiques, chamanisme, radiesthésie, bols tibétains, lithothérapie, bijoux en pierres, tricots, sacs, lampes, créations en résines, cosmétiques naturels… Il y aura une buvette avec restauration possible.

Les praticiens du bien-être et des arts divinatoires vous proposeront des courtes séances à prix salon. .

Salle des fêtes 13 rue Marius Pascau Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 43 13 89 asso.feepourtoi@gmail.com

Show featuring various wellness practices, divinatory arts and local handicrafts.

