Salon bien-être et arts divinatoires Salle des fêtes Auriol
Salon bien-être et arts divinatoires Salle des fêtes Auriol samedi 18 avril 2026.
Auriol
Salon bien-être et arts divinatoires
Du samedi 18 au dimanche 19 avril 2026 de 10h à 19h.
Dimanche fermeture à 18h. Salle des fêtes 13 rue Marius Pascau Auriol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Exposants, praticiens du bien-être, créateurs, arts divinatoires.
Offrez-vous une parenthèse de détente.
Venez rencontrer, échanger, découvrir les différentes pratiques du bien-être, vous faire cocooner par des thérapeutes et créateurs passionnés. .
Salle des fêtes 13 rue Marius Pascau Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 43 13 89 asso.feepourtoi@gmail.com
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English :
Exhibitors, wellness practitioners, creators, divinatory arts.
Treat yourself to a relaxing interlude.
L’événement Salon bien-être et arts divinatoires Auriol a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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