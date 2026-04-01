Salon bien-être et arts divinatoires Salle des fêtes Auriol

Auriol

Salon bien-être et arts divinatoires

Du samedi 18 au dimanche 19 avril 2026 de 10h à 19h.

Dimanche fermeture à 18h. Salle des fêtes 13 rue Marius Pascau Auriol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Exposants, praticiens du bien-être, créateurs, arts divinatoires.

Offrez-vous une parenthèse de détente.

Venez rencontrer, échanger, découvrir les différentes pratiques du bien-être, vous faire cocooner par des thérapeutes et créateurs passionnés. .

Salle des fêtes 13 rue Marius Pascau Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 43 13 89 asso.feepourtoi@gmail.com

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English :

Exhibitors, wellness practitioners, creators, divinatory arts.

Treat yourself to a relaxing interlude.

L’événement Salon bien-être et arts divinatoires Auriol a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile