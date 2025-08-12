Salon Bien-Etre et Arts Divinatoires Troyes

Salon Bien-Etre et Arts Divinatoires Troyes samedi 31 janvier 2026.

Salon Bien-Etre et Arts Divinatoires

Le Cube Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-02-01 19:00:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-01

> Salon et Spectacles Paranormaux avec exposants et conférences et spectacles.

> Univers Bien-être

> Univers Médecine Douce

> Univers Bio

> Univers Minéraux, Lithothérapie, Fossiles et Bijoux

> Univers Arts Divinatoires



Ne manquez pas les conférences fascinantes sur les contacts défunts, la numérologie, la médiumnité et bien plus encore ! Des intervenants experts partageront leur savoir et répondront à toutes vos questions.



Plus d’informations sur le site de l’organisateur yozenco.com/salons/france/troyes/120-salon-bien-etre-et-arts-divinatoires .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon Bien-Etre et Arts Divinatoires Troyes a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne