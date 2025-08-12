Salon Bien-Etre et Arts Divinatoires Troyes
Salon Bien-Etre et Arts Divinatoires Troyes samedi 31 janvier 2026.
Salon Bien-Etre et Arts Divinatoires
Le Cube Troyes Aube
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-02-01 19:00:00
2026-01-31 2026-02-01
> Salon et Spectacles Paranormaux avec exposants et conférences et spectacles.
> Univers Bien-être
> Univers Médecine Douce
> Univers Bio
> Univers Minéraux, Lithothérapie, Fossiles et Bijoux
> Univers Arts Divinatoires
Ne manquez pas les conférences fascinantes sur les contacts défunts, la numérologie, la médiumnité et bien plus encore ! Des intervenants experts partageront leur savoir et répondront à toutes vos questions.
Plus d’informations sur le site de l’organisateur yozenco.com/salons/france/troyes/120-salon-bien-etre-et-arts-divinatoires .
Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est
L’événement Salon Bien-Etre et Arts Divinatoires Troyes a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne