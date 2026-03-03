Salon Bien-être et Arts Divinatoires « Yozenco » à Dôle Dôle Dole 4 et 5 avril entrée gratuite

RDV les 04 et 05 avril 2026 pour le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires « Yozenco » au Dolexpo dans la ville de Dôle. 100 exposants – 40 conférences. ENTREE GRATUITE

**Le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires “Yozenco” vous donne RDV à Dolexpo dans la ville de Dôle**

———————————————————————————————————–

– Samedi 04 avril 2026 de 14h00 à 20h00

– Dimanche 05 avril 2026 de 10h00 à 19h00

/

Un rendez-vous IMMANQUABLE pour **découvrir durant un week-end des exposants, créateurs, coachs, praticiens, artisans** et professionnels du Bien-être et des Arts Divinatoires et profitez des dizaines de conférences et ateliers gratuits.

### **CE QUI VOUS ATTEND au SALON bien-être à Dôle !**

– 100 exposants

– 40 conférences et ateliers gratuits

– 1 espace foodtrucks

– 5 univers :

* **L’univers et l’espace du bien-être** : santé au naturel, lithothérapie, massage énergétique, développement personnel, minceur, beauté, formation, coaching, sport…

* **Les Médecines douces et alternatives** : reiki, énergéticien, magnétiseur, radiesthésiste, soin, naturopathie…

* **L’univers nature et bio** : produits bio, cosmétiques bio, huiles essentielles, savons naturels, tisanes et infusions bio, conseils nutritionnels, CBD, pierres naturelles…

* **L’univers Minéraux & bijoux** : avec des orgonites, des gemmes et géodes naturels, du cristal de roche, émerveillez-des figurines de dragons, des cristaux, pierres roulées ou polies, bijoux de créateurs…

* **Les Arts divinatoires** : cartomancie, médiumnité, voyance, numérologie, crâne de cristal, astrologie…

Échangez avec les exposants, artisans et coachs. **Profitez des massages proposés.** Offrez-vous une séance d’astrologie ou une consultation avec un médium. **Testez de nouveaux produits. Participez aux ateliers,** animations et conférences gratuits.

________________

**INFORMATIONS PRATIQUES**

Lieu de l’événement : Dôlexpo – 2 Rue d’Azans – 39100 Dôle

Espace Foodtrucks

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-04T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-05T19:00:00.000+02:00

1

https://yozenco.com/salons/france/dole/138-salon-bien-etre-medecines-douces-et-arts-divinatoires https://the-place-to-be.fr/evenement/salon-bien-etre-et-arts-divinatoires-yozenco-a-dole/

Dôle dole Dole 39100 Jura



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

