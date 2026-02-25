Salon Bien-être et Arts Divinatoires « Yozenco » à La Grande Motte La Grande Motte La Grande-Motte 21 et 22 mars entrée gratuite

RDV les 21 et 22 mars 2026 pour le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires « Yozenco » au Palais des Congrès de la Grande Motte. 70 exposants – 20 conférences. ENTREE GRATUITE

**Le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires “Yozenco” vous donne RDV au Palais des Congrès de la Grande-Motte**

– Samedi 21 mars 2026 de 14h00 à 20h00

– Dimanche 22 mars 2026 de 10h00 à 19h00

Un rendez-vous IMMANQUABLE pour **découvrir durant un week-end des exposants, créateurs, coachs, praticiens, artisans** et professionnels du Bien-être et des Arts Divinatoires et profitez des dizaines de conférences et ateliers gratuits.

### **CE QUI VOUS ATTEND au SALON bien-être à la Grande Motte !**

– 70 exposants

– 20 conférences et ateliers gratuits

– 1 espace foodtrucks

– 5 univers :

* **L’univers et l’espace du bien-être** : santé au naturel, lithothérapie, massage énergétique, développement personnel, minceur, beauté, formation, coaching, sport…

* **Les Médecines douces et alternatives** : reiki, énergéticien, magnétiseur, radiesthésiste, soin, naturopathie…

* **L’univers nature et bio** : produits bio, cosmétiques bio, huiles essentielles, savons naturels, tisanes et infusions bio, conseils nutritionnels, CBD, pierres naturelles…

* **L’univers Minéraux & bijoux** : avec des orgonites, des gemmes et géodes naturels, du cristal de roche, émerveillez-des figurines de dragons, des cristaux, pierres roulées ou polies, bijoux de créateurs…

* **Les Arts divinatoires** : cartomancie, médiumnité, voyance, numérologie, crâne de cristal, astrologie…

Échangez avec les exposants, artisans et coachs. **Profitez des massages proposés.** Offrez-vous une séance d’astrologie ou une consultation avec un médium. **Testez de nouveaux produits. Participez aux ateliers,** animations et conférences gratuits.

**INFORMATIONS PRATIQUES**

Lieu de l’événement : Palais des Congrès – 192 Avenue Jean Béne – 34280 La Grande-Motte

Espace Foodtrucks

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T19:00:00.000+01:00

La Grande Motte 34280 La Grande-Motte 34280 Hérault



