Salon Bien-être et Arts Divinatoires « Yozenco » à Périgueux Perigueux Razac-sur-l’Isle 21 et 22 février entrée libre et gratuite

RDV les 21 et 22 février 2026 pour le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires « Yozenco » au Parc des Expos du Périgord. 80 exposants – 30 conférences. ENTREE GRATUITE

**Le Salon du Bien-être, des Médecines Douces et des Arts Divinatoires “Yozenco” vous donne RDV au Parc des Expositions du Périgord à Périgueux**

Samedi 21 février 2026 de 14h00 à 20h00

Dimanche 22 février 2026 de 10h00 à 19h00

**Un rendez-vous IMMANQUABLE pour découvrir durant un week-end des exposants,** créateurs, coachs, praticiens, artisans et professionnels du Bien-être et des Arts Divinatoires et **profitez des dizaines de conférences et ateliers gratuits.**

### **CE QUI VOUS ATTEND au SALON !**

– 80 exposants

– 30 conférences et ateliers gratuits

– 1 espace foodtrucks

– 5 univers :

* **L’univers et l’espace du bien-être** : santé au naturel, lithothérapie, massage énergétique, développement personnel, minceur, beauté, formation, coaching, sport…

* **Les Médecines douces et alternatives** : reiki, énergéticien, magnétiseur, radiesthésiste, soin, naturopathie…

* **L’univers nature et bio** : produits bio, cosmétiques bio, huiles essentielles, savons naturels, tisanes et infusions bio, conseils nutritionnels, CBD, pierres naturelles…

* **L’univers Minéraux & bijoux** : avec des orgonites, des gemmes et géodes naturels, du cristal de roche, émerveillez-des figurines de dragons, des cristaux, pierres roulées ou polies, bijoux de créateurs…

* **Les Arts divinatoires** : cartomancie, médiumnité, voyance, numérologie, crâne de cristal, astrologie…

Échangez avec les exposants, artisans et coachs. **Profitez des massages proposés.** Offrez-vous une séance d’astrologie ou une consultation avec un médium. **Testez de nouveaux produits**. Participez aux ateliers, animations et conférences gratuits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-21T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-22T19:00:00.000+01:00

https://yozenco.com/salons/france/perigueux/130-salon-bien-etre-et-arts-divinatoires

Perigueux 24430 Razac-sur-l’Isle 24430 Dordogne



