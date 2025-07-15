Salon Bien-être et Arts Divinatoires « Yozenco » au Cube à TROYES Troyes Troyes 31 janvier et 1 février 2026 entrée libre et gratuite

RDV 31 janvier et 01 février 2026 pour le Salon du Bien-être, des Médecines Douces et des Arts Divinatoires « Yozenco » au Cube à TROYES. 100 exposants – 40 conférences. GRATUIT

Le **Salon du Bien-être**, des Médecines Douces et des Arts Divinatoires “Yozenco” vous donne **RDV au Cube à TROYES**

———————————————————————————————————————-

⏰ Samedi 31 janvier 2026 de 14h00 à 20h00

⏰ Dimanche 01 février 2026 de 10h00 à 19h00

/ ́ ❤️

**Un rendez-vous IMMANQUABLE** pour découvrir durant un week-end des exposants, créateurs, coachs, praticiens, artisans et professionnels du Bien-être et des Arts Divinatoires et **profitez des dizaines de conférences** et ateliers gratuits.

**CE QUI VOUS ATTEND au SALON !**

100 exposants

40 conférences et ateliers gratuits

1 espace foodtrucks

5 univers :

– L’univers et l’espace du bien-être : santé au naturel, lithothérapie, massage énergétique, développement personnel, minceur, beauté, formation, coaching, sport…

– Les Médecines douces et alternatives : reiki, énergéticien, magnétiseur, radiesthésiste, soin, naturopathie…

– L’univers nature et bio : produits bio, cosmétiques bio, huiles essentielles, savons naturels, tisanes et infusions bio, conseils nutritionnels, CBD, pierres naturelles…

– L’univers Minéraux & bijoux : avec des orgonites, des gemmes et géodes naturels, du cristal de roche, émerveillez-des figurines de dragons, des cristaux, pierres roulées ou polies, bijoux de créateurs…

– Les Arts divinatoires : cartomancie, médiumnité, voyance, numérologie, crâne de cristal, astrologie…

**Échangez avec les exposants**, artisans et coachs. Profitez des massages proposés. Offrez-vous une séance d’astrologie ou une consultation avec un médium. Testez de nouveaux produits. Participez aux ateliers, animations et conférences gratuits.

➡️ INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de l’événement : Le Cube – Boulevard du Général Charles Delestraint – 10000 Troyes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-31T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T19:00:00.000+01:00

1

https://the-place-to-be.fr/evenement/salon-bien-etre-yozenco-au-cube-a-troyes/

Troyes troyes Troyes 10000 Aube