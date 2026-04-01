Senlis

Salon Bien-être et bio à Senlis

Place Saint-Pierre Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-18 20:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

Pendant ces 3 jours, venez à la rencontre de nos exposants passionnés du bien-être et du bio qui vous proposeront toutes les thérapies alternatives, soins naturels et bio, massages, cosmétiques, minéraux.

Venez à la rencontre d’exposants passionnés du bien-être et du bio… Thérapies alternatives, soins naturels et bio, massages, cosmétiques, minéraux…

À SENLIS, ville royale entourée de forêts où il fait bon vivre, située à 40 km de Paris, et suite au succès des éditions précédentes, nous lançons du 17 au 19 avril 20026

Sous la voûte de l’Église Saint-Pierre, magnifique édifice gothique du XIe siècle, au cœur de la ville, l’association CIBE, rassemble pour vous une soixantaine d’entrepreneurs du bien-être et du bio.

Pendant ces 3 jours, venez à la rencontre de nos exposants passionnés du bien-être et du bio qui vous proposeront toutes les thérapies alternatives, soins naturels et bio, massages, cosmétiques, minéraux. Egalement plusieurs dizaines de conférences gratuites de qualité afin de mieux comprendre ce que nos professionnels vous proposent.

Entrée Libre .

Place Saint-Pierre Senlis 60300 Oise Hauts-de-France cibe.nature@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During these 3 days, come and meet our exhibitors, passionate about well-being and organic products, who will be offering you all kinds of alternative therapies, natural and organic treatments, massages, cosmetics and minerals.

L’événement Salon Bien-être et bio à Senlis Senlis a été mis à jour le 2023-02-20 par Chantilly-Senlis Tourisme