Salon Bien-être et bio de Noël à Senlis Senlis

Salon Bien-être et bio de Noël à Senlis

Sous la voûte de l’Église Saint-Pierre, magnifique édifice gothique du XIe siècle, au cœur de la ville, l’association CIBE, rassemble pour vous une soixantaine d’entrepreneurs du bien-être et du bio.

Pendant ces 3 jours, venez à la rencontre de nos exposants passionnés du bien-être et du bio qui vous proposeront toutes les thérapies alternatives, soins naturels et bio, massages, cosmétiques, minéraux. Egalement plusieurs dizaines de conférences gratuites de qualité afin de mieux comprendre ce que nos professionnels vous proposent.

Mais aussi des idées et bons cadeaux pour un Noël original, des envies et idées pour toute la famille !

Entrée Libre

English :

Under the vaulted ceiling of Saint-Pierre Church, a magnificent 11th-century Gothic edifice in the heart of the town, the CIBE association brings together some sixty wellness and organic entrepreneurs.

Over the course of 3 days, come and meet our exhibitors, passionate about well-being and organic products, who will be offering you all kinds of alternative therapies, natural and organic treatments, massages, cosmetics and minerals. There will also be dozens of free, high-quality conferences to help you better understand what our professionals have to offer.

But also ideas and gift vouchers for an original Christmas, and ideas for the whole family!

Free admission

German :

Unter dem Gewölbe der Kirche Saint-Pierre, einem wunderschönen gotischen Gebäude aus dem 11. Jahrhundert, im Herzen der Stadt, versammelt der Verband CIBE rund 60 Unternehmer aus den Bereichen Wellness und Bio für Sie.

Während dieser drei Tage können Sie unsere leidenschaftlichen Aussteller aus dem Bereich Wellness und Bio kennenlernen, die Ihnen alle alternativen Therapien, natürliche und biologische Pflegeprodukte, Massagen, Kosmetika und Mineralien anbieten. Außerdem gibt es mehrere Dutzend kostenlose Vorträge von hoher Qualität, damit Sie besser verstehen, was unsere Fachleute Ihnen anbieten.

Aber auch Geschenkideen und -gutscheine für ein originelles Weihnachtsfest, Wünsche und Ideen für die ganze Familie!

Freier Eintritt

Italiano :

Sotto il soffitto a volta della chiesa di Saint-Pierre, un magnifico edificio gotico dell’XI secolo nel cuore della città, l’associazione CIBE riunisce una sessantina di imprenditori del benessere e del biologico.

Nell’arco di 3 giorni, venite a conoscere i nostri espositori appassionati di benessere e prodotti biologici, che vi offriranno tutti i tipi di terapie alternative, trattamenti naturali e biologici, massaggi, cosmetici e minerali. Ci saranno anche decine di conferenze gratuite e di qualità per farvi capire meglio cosa hanno da offrire i nostri professionisti.

Vi offriremo anche idee e buoni regalo per un Natale originale, e idee per tutta la famiglia!

Ingresso gratuito

Espanol :

Bajo el techo abovedado de la iglesia de Saint-Pierre, magnífico edificio gótico del siglo XI situado en el corazón de la ciudad, la asociación CIBE reúne a unos sesenta empresarios del bienestar y la agricultura ecológica.

Durante 3 días, venga a conocer a nuestros expositores apasionados por el bienestar y los productos ecológicos, que le ofrecerán todo tipo de terapias alternativas, tratamientos naturales y ecológicos, masajes, cosméticos y minerales. También habrá decenas de conferencias gratuitas de gran calidad que le permitirán conocer mejor la oferta de nuestros profesionales.

También ofreceremos ideas y cheques regalo para unas Navidades originales, ¡e ideas para toda la familia!

Entrada gratuita

