Salon bien-être et créations

1 rue de la provence Vieux-Thann Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

2026-03-28 2026-03-29

Salon mêlant bien-être et créations, pour se détendre, partager et découvrir dans une ambiance apaisante.

1 rue de la provence Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 68 47 09 49

English :

A salon combining well-being and creations, where you can relax, share and discover in a soothing atmosphere.

