Salon bien-être et créations Vieux-Thann
Salon bien-être et créations Vieux-Thann samedi 28 mars 2026.
Salon bien-être et créations
1 rue de la provence Vieux-Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Salon mêlant bien-être et créations, pour se détendre, partager et découvrir dans une ambiance apaisante.
Découvrez un salon mêlant bien-être et créations artisanales. Thérapeutes et créateurs proposent des expériences enrichissantes pour se détendre, éveiller ses sens et partager un moment convivial dans une atmosphère apaisante. .
1 rue de la provence Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 68 47 09 49
English :
A salon combining well-being and creations, where you can relax, share and discover in a soothing atmosphere.
