Salon Bien-Etre et de la Voyance HOSIOPE Hôtel Ibis Gare Dijon

Salon Bien-Etre et de la Voyance HOSIOPE

Hôtel Ibis Gare 15a Avenue Albert 1er Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

SALON BIEN-ETRE ET VOYANCE HOSIOPE 2 jours pour rencontrer des professionnels du Bien-Etre et de l’artisanat.

Avec ses 25 exposants et 25 Stands autour du: Bien-être Bijoux énergétiques Encens Numérologie karmique Yoga du son Yoga du Rire Magnétisme Rebouteux Géobiologie -Réflexologie Massages Lithothérapie Voyance Médiumnité Astrologie Bols tibétains Tambours Aloe Vera Filtration eau

Conférences et Tombola gratuites avec de nombreux lots.

Votre présence apportera une vibration unique à cette édition qui s’annonce lumineuse et porteuse d’élan pour chacun des exposants et des visiteurs.

Parking Gratuit

Restaurant et bar sur place

Infos exposants et visiteurs schoeffer.corinne@gmail.com .

Hôtel Ibis Gare 15a Avenue Albert 1er Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté schoeffer.corinne@gmail.com

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English : Salon Bien-Etre et de la Voyance HOSIOPE

L’événement Salon Bien-Etre et de la Voyance HOSIOPE Dijon a été mis à jour le 2026-03-24 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès