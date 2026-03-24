Salon Bien-Etre et de la Voyance HOSIOPE Hôtel Ibis Gare Dijon
Salon Bien-Etre et de la Voyance HOSIOPE Hôtel Ibis Gare Dijon samedi 11 avril 2026.
Salon Bien-Etre et de la Voyance HOSIOPE
Hôtel Ibis Gare 15a Avenue Albert 1er Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 19:00:00
Date(s) :
2026-04-11
SALON BIEN-ETRE ET VOYANCE HOSIOPE 2 jours pour rencontrer des professionnels du Bien-Etre et de l’artisanat.
Avec ses 25 exposants et 25 Stands autour du: Bien-être Bijoux énergétiques Encens Numérologie karmique Yoga du son Yoga du Rire Magnétisme Rebouteux Géobiologie -Réflexologie Massages Lithothérapie Voyance Médiumnité Astrologie Bols tibétains Tambours Aloe Vera Filtration eau
Conférences et Tombola gratuites avec de nombreux lots.
Votre présence apportera une vibration unique à cette édition qui s’annonce lumineuse et porteuse d’élan pour chacun des exposants et des visiteurs.
Parking Gratuit
Restaurant et bar sur place
Infos exposants et visiteurs schoeffer.corinne@gmail.com .
Hôtel Ibis Gare 15a Avenue Albert 1er Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté schoeffer.corinne@gmail.com
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English : Salon Bien-Etre et de la Voyance HOSIOPE
L’événement Salon Bien-Etre et de la Voyance HOSIOPE Dijon a été mis à jour le 2026-03-24 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès
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