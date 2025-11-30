Salon Bien-être et marché de créateurs Bourg-de-Péage
Salon Bien-être et marché de créateurs Bourg-de-Péage dimanche 30 novembre 2025.
Salon Bien-être et marché de créateurs
rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Le VDI Club & Co organise le salon du Bien-être de Bourg-de-Péage. Soins énergétiques, parfums, cosmétiques, maroquinerie, bijoux, accessoires, hypnose, cartomancie, réflexologie plantaire… il y en aura pour tous les goûts pour la 6° édition de ce salon
.
rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 74 00 vdiclubandco@gmail.com
English :
VDI Club & Co organizes the Bourg-de-Péage Salon du Bien-être. Energy treatments, perfumes, cosmetics, leather goods, jewelry, accessories, hypnosis, cartomancy, foot reflexology… there’s something for everyone at the 6th edition of this fair
German :
Der VDI Club & Co organisiert die Wellness-Messe in Bourg-de-Péage. Energiebehandlungen, Parfums, Kosmetika, Lederwaren, Schmuck, Accessoires, Hypnose, Kartenlegen, Fußreflexzonenmassage… Bei der sechsten Ausgabe dieser Messe ist für jeden Geschmack etwas dabei
Italiano :
Il VDI Club & Co organizza il Salon du Bien-être di Bourg-de-Péage. Trattamenti energetici, profumi, cosmetici, pelletteria, gioielli, accessori, ipnosi, cartomanzia, riflessologia plantare… ce ne sarà per tutti i gusti alla sesta edizione di questo salone
Espanol :
El VDI Club & Co organiza el Salón del Bienestar de Bourg-de-Péage. Tratamientos energéticos, perfumes, cosméticos, marroquinería, joyería, accesorios, hipnosis, adivinación, reflexología podal… habrá para todos los gustos en la 6ª edición de esta feria
L’événement Salon Bien-être et marché de créateurs Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-11-08 par Valence Romans Tourisme