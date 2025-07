Salon Bien Être et Médiumnité MéDi »ZeN Molsheim

Salon Bien Être et Médiumnité MéDi »ZeN Molsheim samedi 6 septembre 2025.

Salon Bien Être et Médiumnité MéDi »ZeN

6 rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 19:00:00

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-07

Salon avec de nombreux exposants bien-être, buvette et restauration.

Plongez dans une ambiance bienveillante lors de notre salon bien-être, où des thérapeutes passionnés, rigoureusement sélectionnés pour leur sérieux, vous accueilleront avec énergie et expertise praticiens bien-être, énergéticiens, médiums, créateurs ésotériques,… Un véritable moment de ressourcement ouvert à tous, curieux comme initiés.

Profitez d’une entrée gratuite et laissez-vous porter par les bonnes ondes de cet événement unique. Une pause gourmande ? La buvette est assurée par une association locale, pour allier détente et convivialité.

Découvrez un lieu où le bien-être est à l’honneur et où l’énergie positive des exposants vous enveloppe dès l’entrée.

Ce salon, soigneusement organisé avec des professionnels triés sur le volet pour leur passion et leur sérieux, vous ouvre ses portes gratuitement.

Venez vous ressourcer et rencontrer des experts dédiés à votre bien-être. .

6 rue de la Monnaie Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 87 67 66 sandra.medium.magnetisme@gmail.com

English :

Show with numerous wellness exhibitors, refreshments and catering.

German :

Messe mit zahlreichen Wellness-Ausstellern, Getränken und Speisen.

Italiano :

Fiera con una serie di espositori del benessere, rinfreschi e cibo.

Espanol :

Feria con numerosos expositores de bienestar, refrescos y comida.

L’événement Salon Bien Être et Médiumnité MéDi »ZeN Molsheim a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig