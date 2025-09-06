Salon Bien-être et Nature Salle des Fêtes d’Eygalières Eygalières

Du samedi 6 au dimanche 7 septembre 2025 de 10h à 19h. Salle des Fêtes d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières Bouches-du-Rhône

Retrouvez le Salon Bien-être et Nature à la Salle des Fêtes d’Eygalières les 6 et 7 septembre, de 10h à 19h !

Organisée par l’association Lire Ensemble



Retrouvez des professionnels du bien-être en santé, soins, thérapies, arts divinatoires, des producteurs locaux en alimentation, des artisans…

Les écrivaines et écrivains prendront part aussi au salon afin de vous éclairer et vous informer sur des sujets universels durant leurs conférences.

L’objectif de ce salon est toujours l’envie de réunir exposants et visiteurs afin de créer et renouveler cette énergie de partage, de plaisir, d’amour inconditionnel indispensable à nous tous, car c’est bel et bien de cette énergie qu’il s’agit à un certain degré.



Buvette et petite restauration sur place, Tombola



Informations par mail ou téléphone auprès de l’association .

Salle des Fêtes d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 19 65 22 lireensemble@yahoo.com

English :

Join us at the Wellness and Nature Fair at the Salle des Fêtes in Eygalières on 6 and 7 September, from 10am to 7pm!

German :

Besuchen Sie die Messe Wohlbefinden und Natur in der Salle des Fêtes d’Eygalières am 6. und 7. September von 10 bis 19 Uhr!

Italiano :

La fiera Bien-être et Nature si terrà presso la Salle des Fêtes di Eygalières il 6 e 7 settembre, dalle 10 alle 19!

Espanol :

El salón Bien-être et Nature se celebrará en la Salle des Fêtes de Eygalières los días 6 y 7 de septiembre, de 10.00 a 19.00 horas

