Salon bien-être et naturel Salle des fêtes Ploërmel

Salle des fêtes Rue du général Giraud Ploërmel Morbihan
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-14
2025-09-12
Pour cette nouvelle édition du salon du bien-être, 50 exposants vous attendent durant trois jours autour des thèmes Bien-être, bio, santé, beauté, loisirs, sport, alimentation, cuisine, édition, bien vieillir…
– un vaste programme de conférences et d’ateliers liés à la bio et au mieux vivre (programme détaillé sur le site internet)
– un espace zen
– des dédicaces d’écrivains
– une restauration chaque midi
– des conseils
– des animations
Vendredi de 12h à 18h30 et samedi et dimanche de 10h à 18h30 .
Salle des fêtes Rue du général Giraud Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 80 17 62 70
