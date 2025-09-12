Salon bien-être et naturel Salle des fêtes Ploërmel

Salon bien-être et naturel

Salle des fêtes Rue du général Giraud Ploërmel Morbihan

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-14

2025-09-12

Pour cette nouvelle édition du salon du bien-être, 50 exposants vous attendent durant trois jours autour des thèmes Bien-être, bio, santé, beauté, loisirs, sport, alimentation, cuisine, édition, bien vieillir…

– un vaste programme de conférences et d’ateliers liés à la bio et au mieux vivre (programme détaillé sur le site internet)

– un espace zen

– des dédicaces d’écrivains

– une restauration chaque midi

– des conseils

– des animations

Vendredi de 12h à 18h30 et samedi et dimanche de 10h à 18h30 .

Salle des fêtes Rue du général Giraud Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 80 17 62 70

