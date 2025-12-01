Salon Bien-être et Voyance Hosiope Moxy La Ciotat by Marriott La Ciotat

Salon Bien-être et Voyance Hosiope

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 19h. Moxy La Ciotat by Marriott 756 avenue Emile Bodin La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez vibrer au salon Bien-Être et Voyance Hosiope à l’hôtel Moxy La Ciotat ! 25 exposants, conférences, tombola, et un espace convivial pour découvrir le bien-être sous toutes ses formes. Un week-end lumineux et inspirant !

Le salon Bien-Être et Voyance Hosiope vous attend à l’hôtel Moxy La Ciotat pour deux jours dédiés à la détente, à l’énergie et à la découverte de soi.

Découvrez 25 exposants passionnés bien-être, bijoux énergétiques, encens, numérologie karmique, yoga du son et du rire, magnétisme, rebouteux, géobiologie, réflexologie, massages, lithothérapie, voyance, médiumnité, astrologie, bols tibétains, tambours, aloe vera, filtration d’eau…



Participez à des conférences gratuites animées par des spécialistes et tentez votre chance à la tombola offrant de nombreux lots.



Un service de restauration et un bar sur place vous permettront de prolonger ce moment de détente dans une ambiance conviviale et lumineuse.



Toute l’équipe Hosiope vous invite à partager cette expérience unique, dans un cadre professionnel, aligné et inspirant.

Un week-end pour se ressourcer, échanger et faire de belles rencontres autour du bien-être et de la spiritualité. .

Moxy La Ciotat by Marriott 756 avenue Emile Bodin La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 48 23 50 56 schoeffer.corinne@gmail.com

English :

Come and enjoy the Hosiope Wellness and Clairvoyance Fair at the Moxy La Ciotat hotel! 25 exhibitors, conferences, a raffle, and a welcoming space to discover wellness in all its forms. A bright and inspiring weekend!

German :

Kommen Sie zur Wellness- und Wahrsagermesse Hosiope im Hotel Moxy La Ciotat! 25 Aussteller, Vorträge, Tombola und ein geselliger Bereich, um Wellness in all ihren Formen zu entdecken. Ein strahlendes und inspirierendes Wochenende!

Italiano :

Venite a vivere emozioni intense al salone del benessere e della chiaroveggenza Hosiope all’hotel Moxy La Ciotat! 25 espositori, conferenze, tombola e uno spazio accogliente per scoprire il benessere in tutte le sue forme. Un weekend luminoso e stimolante!

Espanol :

¡Venga a disfrutar de la feria Bienestar y Videncia Hosiope en el hotel Moxy La Ciotat! 25 expositores, conferencias, tómbola y un espacio acogedor para descubrir el bienestar en todas sus formas. ¡Un fin de semana luminoso e inspirador!

