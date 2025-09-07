Salon bien être humain et animal Villenave
Salon bien être humain et animal Villenave dimanche 7 septembre 2025.
Salon bien être humain et animal
Villenave Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Venez rencontrer divers professionnels du bien-être humain et également pour nos compagnons à 4 pattes.
Artisans et commerçants locaux Conférences tout au long de la journée
Tombola au profit de l’association » les Oubliés du Monde »
Restauration et Bière Truck sur place
Villenave 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 73 32 53
English : Salon bien être humain et animal
Come and meet a variety of professionals working in the field of human well-being, and also for our 4-legged companions.
Local craftsmen and merchants Conferences throughout the day
Tombola in aid of « les Oubliés du Monde » association
Catering and Beer Truck on site
German : Salon bien être humain et animal
Treffen Sie verschiedene Fachleute für das Wohlbefinden von Menschen und auch für unsere vierbeinigen Freunde.
Lokale Handwerker und Händler Vorträge den ganzen Tag über
Tombola zugunsten des Vereins « Les Oubliés du Monde » (Die Vergessenen der Welt)
Restauration und Bière Truck vor Ort
Italiano :
Venite a conoscere una serie di professionisti che operano nel campo del benessere umano e anche dei nostri compagni a 4 zampe.
Artigiani e commercianti locali Conferenze durante tutta la giornata
Tombola a favore dell’associazione « les Oubliés du Monde »
Catering e camion della birra sul posto
Espanol : Salon bien être humain et animal
Venga a conocer a una serie de profesionales que trabajan en el campo del bienestar humano y también para nuestros compañeros de 4 patas.
Artesanos y comerciantes locales Conferencias durante todo el día
Tómbola a beneficio de la asociación « les Oubliés du Monde »
Catering y camión de cerveza in situ
L’événement Salon bien être humain et animal Villenave a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Tartas