Salon bien être humain et animal Villenave

Salon bien être humain et animal Villenave dimanche 7 septembre 2025.

Salon bien être humain et animal

Villenave Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Venez rencontrer divers professionnels du bien-être humain et également pour nos compagnons à 4 pattes.

Artisans et commerçants locaux Conférences tout au long de la journée

Tombola au profit de l’association » les Oubliés du Monde »

Restauration et Bière Truck sur place

Villenave 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 73 32 53

English : Salon bien être humain et animal

Come and meet a variety of professionals working in the field of human well-being, and also for our 4-legged companions.

Local craftsmen and merchants Conferences throughout the day

Tombola in aid of « les Oubliés du Monde » association

Catering and Beer Truck on site

German : Salon bien être humain et animal

Treffen Sie verschiedene Fachleute für das Wohlbefinden von Menschen und auch für unsere vierbeinigen Freunde.

Lokale Handwerker und Händler Vorträge den ganzen Tag über

Tombola zugunsten des Vereins « Les Oubliés du Monde » (Die Vergessenen der Welt)

Restauration und Bière Truck vor Ort

Italiano :

Venite a conoscere una serie di professionisti che operano nel campo del benessere umano e anche dei nostri compagni a 4 zampe.

Artigiani e commercianti locali Conferenze durante tutta la giornata

Tombola a favore dell’associazione « les Oubliés du Monde »

Catering e camion della birra sul posto

Espanol : Salon bien être humain et animal

Venga a conocer a una serie de profesionales que trabajan en el campo del bienestar humano y también para nuestros compañeros de 4 patas.

Artesanos y comerciantes locales Conferencias durante todo el día

Tómbola a beneficio de la asociación « les Oubliés du Monde »

Catering y camión de cerveza in situ

L’événement Salon bien être humain et animal Villenave a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Tartas