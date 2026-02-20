Salon bien-être Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence
Salon bien-être Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence dimanche 29 mars 2026.
Salle Yves Huchet Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-03-29
Salon du bien-être organisé le dimanche 29 mars 2026 au Louroux-Béconnais.
Envie de faire le plein d’énergie ? Venez rencontrer des praticiens du bien-être près de chez vous et découvrez des solutions concrètes pour vous sentir mieux au quotidien ! Relaxation, vitalité, équilibre, lâcher-prise….c’est de vous booster !
Au programme:
Séances de relaxation, sophrologie, kinésiologie
Découverte massages et soins
Découverte et conseils pour l’équilibre des repas
Produits naturels et conseils bien-être
L’entrée est gratuite .
Salle Yves Huchet Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 80 81 30 10
English :
Salon du bien-être organized on Sunday March 29, 2026 at Le Louroux-Béconnais.
