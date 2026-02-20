Salon bien-être Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence

Salon bien-être Le Louroux-Béconnais

Salon du bien-être organisé le dimanche 29 mars 2026 au Louroux-Béconnais.

Envie de faire le plein d’énergie ? Venez rencontrer des praticiens du bien-être près de chez vous et découvrez des solutions concrètes pour vous sentir mieux au quotidien ! Relaxation, vitalité, équilibre, lâcher-prise….c’est de vous booster !

Au programme:

Séances de relaxation, sophrologie, kinésiologie

Découverte massages et soins

Découverte et conseils pour l’équilibre des repas

Produits naturels et conseils bien-être

L’entrée est gratuite .

Salle Yves Huchet Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 80 81 30 10

