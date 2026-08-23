Salon Bien-être Lignan-de-Bazas
samedi 19 septembre 2026 · Lignan-de-Bazas
Informations pratiques
Lignan-de-Bazas
Salon Bien-être
3 Impasse du Leinha Lignan-de-Bazas Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
L’association BatHo 4L Solidarité vous donne rendez-vous pour deux journées placées sous le signe du bien-être, de la découverte, du partage et de la convivialité.
Pendant tout le week-end, venez rencontrer des thérapeutes, praticiens du bien-être, créateurs et professionnels passionnés.
Au-delà du défi sportif et humain, leur aventure comporte une dimension solidaire avec notamment l’acheminement de fournitures scolaires à destination des enfants au Maroc.
Voyance, astrologie & arts divinatoires,
Massages & techniques de relaxation,
Reiki, soins énergétiques & médecines douces,
Sophrologie & développement personnel,
Pierres, minéraux & lithothérapie,
Communication animale,
Gemmothérapie & produits naturels,
Univers chamanique & tambours,
Créations artisanales et découvertes,
Boissons chaudes et fraîches seront proposées sur place.
Don libre et participation libre. .
3 Impasse du Leinha Lignan-de-Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 69 47 46 marielaureperronmedium@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon Bien-être
L’événement Salon Bien-être Lignan-de-Bazas a été mis à jour le 2026-08-23 par La Gironde du Sud