Informations pratiques

Lignan-de-Bazas

Salon Bien-être

3 Impasse du Leinha Lignan-de-Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’association BatHo 4L Solidarité vous donne rendez-vous pour deux journées placées sous le signe du bien-être, de la découverte, du partage et de la convivialité.

Pendant tout le week-end, venez rencontrer des thérapeutes, praticiens du bien-être, créateurs et professionnels passionnés.

Au-delà du défi sportif et humain, leur aventure comporte une dimension solidaire avec notamment l’acheminement de fournitures scolaires à destination des enfants au Maroc.

Voyance, astrologie & arts divinatoires,

Massages & techniques de relaxation,

Reiki, soins énergétiques & médecines douces,

Sophrologie & développement personnel,

Pierres, minéraux & lithothérapie,

Communication animale,

Gemmothérapie & produits naturels,

Univers chamanique & tambours,

Créations artisanales et découvertes,

Boissons chaudes et fraîches seront proposées sur place.

Don libre et participation libre. .

3 Impasse du Leinha Lignan-de-Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 69 47 46 marielaureperronmedium@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon Bien-être

L’événement Salon Bien-être Lignan-de-Bazas a été mis à jour le 2026-08-23 par La Gironde du Sud