SALON BIEN-ÊTRE Salle des Aulnes Lillebonne

SALON BIEN-ÊTRE

Salle des Aulnes Impasse des Aulnes Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

L’association Mieux-être Corps-Âme-Esprit en Pays de Caux organise son premier Salon Bien-être dans notre ville.

Imaginée autour du thème L’amour des 5 sens , cette première édition mettra à l’honneur le bien-être et l’artisanat en réunissant des praticiens et des créateurs de tous les horizons.

Venez vivre une expérience sensorielle unique !

Tous les bénéfices du week-end seront reversés à l’association Noa Lûu, mon combat. .

Salle des Aulnes Impasse des Aulnes Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 50 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SALON BIEN-ÊTRE

L’événement SALON BIEN-ÊTRE Lillebonne a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme