Salon Bien-être

Salle des fêtes 55 Rue Saint-Michel Maîche Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

L’association Harmonie des Sens, vous invite à découvrir de nombreuses approches dédiées au mieux-être et à l’harmonie du corps et de l’esprit dans son quotidien.

Pendant deux jours, venez rencontrer des thérapeutes, praticiens et créateurs autour de pratiques variées massages, réflexologie, naturopathie, pratiques énergétiques, kinésiologie, numérologie, géobiologie, accompagnement émotionnel, nutrition ainsi que des approches autour du bien-être animal et de la médiation par l’animal. Thérapie par les sons.

Des conférences gratuites seront proposées tout au long du week-end afin de découvrir différentes thématiques liées au bien-être, au développement personnel et à l’équilibre intérieur.

Des produits naturels, des huiles essentielles, ainsi que des créations artisanales pour un quotidien plus zen seront également présentés.

Restauration sur place Végé et non Végé.

Bar pour les boissons. .

Salle des fêtes 55 Rue Saint-Michel Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 44 68 44 harmoniedessens.event@gmail.com

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English : Salon Bien-être

L’événement Salon Bien-être Maîche a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER