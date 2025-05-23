Salon Bien-être, Médecines Douces, Arts Divinatoires au Mans – 2ème édition Le Mans Le Mans 24 et 25 janvier 2026 entrée libre et gratuite

ENTRÉE GRATUITE – Rdv les 24 et 25 janvier 2026 pour le Salon du Bien-être Yozenco au Centre des Expositions du Mans

Le **Salon du Bien-être**, des Médecines Douces et des Arts Divinatoires “Yozenco” vous donne rendez-vous au **Centre des Expositions du Mans**

⏰ Samedi 24 janvier 2026 de 14h00 à 20h00

⏰ Dimanche 25 janvier 2026 de 10h00 à 19h00

**ENTRÉE GRATUITE / CONFERENCES GRATUITES**

Durant un week-end, rencontrez 150 exposants, créateurs, coachs, praticiens, artisans et professionnels du Bien-être et des Arts Divinatoires et profitez des dizaines de conférences et ateliers gratuits.

**Ce qui vous attend lors du Salon :**

– 100 exposants

– 40 conférences et ateliers gratuits

– 1 espace foodtrucks, bars et buvettes

– 5 univers : L’univers et l’espace du bien-être – Les Médecines douces et alternatives – L’univers bio – Les Minéraux et Bijoux – Les Arts divinatoires

Échangez avec les exposants, artisans et coachs. Profitez des massages proposés. Offrez-vous une séance d’astrologie ou une consultation avec un médium. Testez de nouveaux produits. Participez aux ateliers, animations et conférences.

Découvrez de nouvelles méthodes et pratiques qui vous permettent de renouer avec vos forces les plus profondes, de lâcher prise et de retrouver une énergie constructive.

**INFORMATIONS PRATIQUES**

– Centre des Expositions du Mans, Avenue du Parc des Expositions – 72000 Le Mans

– Espace foodtruck

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-25T19:00:00.000+01:00

Le Mans Avenue du Parc des Expositions – 72000 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe