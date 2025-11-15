Salon Bien-être, Médecines Douces – Centre de Congrès Agora à Aubagne – 2ème édition aubagne Aubagne

Salon Bien-être, Médecines Douces – Centre de Congrès Agora à Aubagne – 2ème édition aubagne Aubagne samedi 15 novembre 2025.

Salon Bien-être, Médecines Douces – Centre de Congrès Agora à Aubagne – 2ème édition aubagne Aubagne 15 et 16 novembre 2

RDV les 15 et 16 novembre 2025 pour le Salon du Bien-Être, des Médecines Douces « HistoireZen » à Aubagne – 2ème édition – Au programme 110 exposants et 60 conférences et ateliers

**Le Salon du Bien-Être, des Médecines Douces et des Arts Divinatoires “HistoireZen” investit pour une 2ème édition le Centre de Congrès Agora à AUBAGNE et vous donne rendez-vous les 15 et 16 Novembre 2025** pour vivre une expérience unique qui nourrira votre corps, votre esprit et votre âme.

**Ce qui vous attend**

– 110 exposants, coachs, artisans, créateurs, praticiens…

– 40 conférences et ateliers gratuits

– 1 espace foodtrucks

– 4 univers : Nature et Bio, Bien-être, Médecine Douces, Minéraux

**Durant le salon, retrouvez également le Salon des Arts Divinatoires et de la Spiritualité** : explorez votre développement personnel et la connaissance de soi avec des astrologues, des numérologues. Interrogez votre destin avec des cartomanciens, voyants et médiums et participez à des conférences contacts défunts, voyances collectives, etc… Laissez-vous guider par les étoiles et les mystères qui vous entourent !

**INFORMATIONS PRATIQUES**

Lieu de l’événement : Centre de Congrès Agora – 248 Av. des Paluds, 13400 Aubagne

⏰ Le 15 et 16 novembre 2025 de 10h à 19h

️ BILLETTERIE : 2€ à régler sur place, vous donnant accès au Salon et aux conférences et ateliers toute la journée ! (gratuit pour les mineurs)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-15T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-16T19:00:00.000+01:00

1

https://the-place-to-be.fr/evenement/salon-bien-etre-medecine-douce-arts-divinatoires-aubagne/

aubagne Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône