Salon Bien-être, Médecines Douces et Arts Divinatoires au Capitole de Châlons-en-Champagne châlons en champagne Châlons-en-Champagne

RDV les 15 et 16 novembre 2025 pour le Salon du Bien-être, des Médecines Douces et des Arts Divinatoires « Yozenco » au Capitole de Châlons-en-Champagne. 70 exposants – 20 conférences. GRATUIT

**Le Salon du Bien-être, des Médecines Douces** et des Arts Divinatoires “Yozenco” vous donne RDV **au Capitole de Châlons-en-Champagne**

Samedi 15 novembre 2025 de 14h00 à 20h00

Dimanche 16 novembre 2025 de 10h00 à 19h00

Aujourd’hui, la poursuite du bonheur, d’une vie meilleure et d’une vie saine n’est plus une tendance éphémère, c’est devenu une attitude, un mode de vie et une prise de conscience !

**Un rendez-vous IMMANQUABLE pour découvrir durant un week-end des exposants**, créateurs, coachs, praticiens, artisans et professionnels du Bien-être et des Arts Divinatoires et profitez des conférences et ateliers gratuits.

**CE QUI VOUS ATTEND LORS de cette 1ère édition !**

* 70 exposants

* 20 conférences et ateliers gratuits

* 1 espace foodtrucks

* 5 univers :

– **L’univers et l’espace du bien-être** : santé au naturel, lithothérapie, massage énergétique, développement personnel, minceur, beauté, formation, coaching, sport…

– **Les Médecines douces et alternatives** : reiki, énergéticien, magnétiseur, radiesthésiste, soin, naturopathie…

– **L’univers nature et bio** : produits bio, cosmétiques bio, huiles essentielles, savons naturels, tisanes et infusions bio, conseils nutritionnels, CBD, pierres naturelles…

– **L’univers Minéraux & bijoux** : avec des orgonites, des gemmes et géodes naturels, du cristal de roche, émerveillez-des figurines de dragons, des cristaux, pierres roulées ou polies, bijoux de créateurs…

– **Les Arts divinatoires** : cartomancie, médiumnité, voyance, numérologie, crâne de cristal, astrologie…

Échangez avec les exposants, thérapeutes, artisans et coachs. Profitez des massages proposés. Offrez-vous une séance d’astrologie ou une consultation avec un médium. Testez de nouveaux produits. Participez aux ateliers, animations et conférences gratuits.

**➡️ INFORMATIONS PRATIQUES**

Lieu de l’événement : Le Capitole en Champagne – 68 Avenue du Président Roosevelt – 51000 Châlons-en-Champagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-15T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-16T19:00:00.000+01:00

Châlons-en-Champagne 51000 Marne