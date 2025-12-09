Salon bien-être ménopause Hotel Mercure Majestic La Baule-Escoublac
Salon bien-être ménopause Hotel Mercure Majestic La Baule-Escoublac dimanche 25 janvier 2026.
Salon bien-être ménopause
Hotel Mercure Majestic 2 Avenue de la Noue La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 10:00:00
fin : 2026-01-25 13:30:00
Date(s) :
2026-01-25
Venez découvrir ce salon du bien-être dont la thématique principale est la ménopause.
Comprendre, apaiser, se reconnecter
votre rendez-vous bien-être féminin
Inscription obligatoire gratuite sur Salon bien être ménopause. .
Hotel Mercure Majestic 2 Avenue de la Noue La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 63 48 53 contact@sophiebruneau.com
English :
L’événement Salon bien-être ménopause La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-12-09 par ADT44