Salon Bien-être Salle des fêtes Millau

Salon Bien-être Salle des fêtes Millau samedi 20 septembre 2025.

Salon Bien-être

Salle des fêtes Parc de la Victoire Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

L’Association Les Nomades du Bien-Être organise la 2ème édition du Salon du Bien-Être de la ville de Millau à la salle des Fêtes Parc de la Victoire, le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025.

Présence de plus de 60 exposants du domaine

Biodanza, méditation, pratiques de conscience du corps.

Fleurs de Bach, huiles essentielles, gemmothérapie, phytothérapie, homéopathie.

Astrologie, feng shui, numérologie, arts divinatoires,chamanisme,

Approches énergétiques Ayurveda, énergétique chinoise.

Producteurs et artisans autour du bien-être.

Massages de bien-être, réflexologie, Shiatsu.

Bien-être animal. Etc…

Conférences et ateliers durant tout le week-end.

Concert le samedi à 18h00

– samedi 20 septembre de 10h à 19h

– dimanche 21 septembre de 10h à 18h

L’entrée est gratuite, restauration et buvette sur place. .

Salle des fêtes Parc de la Victoire Millau 12100 Aveyron Occitanie lesnomadesdubienetre@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon Bien-être Millau a été mis à jour le 2025-09-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)