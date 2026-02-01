Salon bien-être minéraux artisanat créateurs Salle Parisot Vesoul
Salle Parisot 27 Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-15 18:00:00
2026-02-14
Salon bien-être minéraux, artisanat et créateurs. Pour la Saint -Valentin et Carnaval (entrée gratuite aux personnes masquées ou déguisées. .
Salle Parisot 27 Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 16 62 85 contact@432event.com
