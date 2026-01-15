Salon bien-être Montbron

Salon bien-être

Salle des Fêtes Montbron Charente

2026-03-07

2026-03-08

2026-03-07

Nombreux exposants, thérapeutes… Ateliers et conférences durant le week-end. Restauration sur place.

Salle des Fêtes Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine feelings.energy@orange.fr

Numerous exhibitors, therapists… Workshops and conferences throughout the weekend. Catering on site.

