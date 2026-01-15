Salon bien-être Montbron
Salon bien-être Montbron samedi 7 mars 2026.
Salon bien-être
Salle des Fêtes Montbron Charente
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Nombreux exposants, thérapeutes… Ateliers et conférences durant le week-end. Restauration sur place.
Salle des Fêtes Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine feelings.energy@orange.fr
English :
Numerous exhibitors, therapists… Workshops and conferences throughout the weekend. Catering on site.
