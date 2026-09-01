SALON BIEN-ÊTRE & NATURE Prades
samedi 26 septembre 2026 · Prades
Informations pratiques
Prades
SALON BIEN-ÊTRE & NATURE
Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Salon immersif et sensoriel sur le thème du bien être, des pratiques naturelles et des thérapies holistiques! C’est un week end pour se ressourcer, découvrir, expérimenter et partager!
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Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie raya.terra.asso@gmail.com
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English :
An immersive and sensory fair focused on wellness, natural practices, and holistic therapies! It’s a weekend to recharge, discover, experience, and share!
L’événement SALON BIEN-ÊTRE & NATURE Prades a été mis à jour le 2026-09-03 par OTI CONFLENT CANIGO
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