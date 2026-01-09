SALON BIEN ETRE & NATURE Quarré-les-Tombes

SALON BIEN ETRE & NATURE

Nous vous accueillons de 10h à 18h. Une quarantaine d’exposants vous présente leur pratique et leurs produits. Ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Les conférences et ateliers se dérouleront sur les deux jours et seront gratuits. Vous pourrez y découvrir Constellations familiales, Lithothérapie, Méthode Acmos, Naturopathie, Réflexologie, Sophrologie, Méthode Bates, Kinésiologie, Yoga, Ayurveda…. Restauration sur place.

Nous vous attendons nombreux. .

Salle polyvalente Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 40 28 81

