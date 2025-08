Salon Bien-Être Octobre Rose Rue des écoles Virazeil Virazeil

Salon Bien-Être Octobre Rose Rue des écoles Virazeil Virazeil Dimanche 19 octobre, 10h00 Entrée gratuite

Bien-être Rando Ateliers

Un salon bien-être avec de ateliers, séances zen et sports, rencontres. Une rando, un foodtruck, une mini ferme, une tombola, …. Pour Octobre Rose en partenariat avec Action Cancer 47.

Salle de fêtes de Virazeil.

Entrée gratuite

0651841615 . 0611131756

Rue des écoles Virazeil 835 Rue des écoles Virazeil Virazeil 47200 Lot-et-Garonne