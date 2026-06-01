Romilly-sur-Andelle

Salon Bien-être

1430 Rue de la Libération Romilly-sur-Andelle Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

L’Association EVENT EES Bien-être organise leur salon Bien-être le samedi 13 juin de 14h à 19h et le dimanche 14 juin de 10h à 18h dans la Salle Aragon à Romilly sur Andelle.

L’entrée est gratuite

Au programme

+ de 30 praticiens et professionnels du bien-être

Producteurs locaux

Ateliers/conférences (gratuits) place à réserver sur https://www.onparticipe.fr/b/2laLkRk7

Tombola

Restauration sur place le dimanche et snack bio (recettes gourmandes de saison)

Contact mail eventees276@gmail.com .

1430 Rue de la Libération Romilly-sur-Andelle 27610 Eure Normandie eventees276@gmail.com

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English : Salon Bien-être

L’événement Salon Bien-être Romilly-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Lyons Andelle