UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Pierre-en-Auge

Salon Bien-être RUE DES RELIGIEUSES Saint-Pierre-en-Auge

samedi 3 octobre 2026 · RUE DES RELIGIEUSES · Saint-Pierre-en-Auge

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
RUE DES RELIGIEUSES
Adresse
Centre culturel
Ville
14290 Saint-Pierre-en-Auge
Département
Calvados
Tarif

Saint-Pierre-en-Auge

Salon Bien-être

RUE DES RELIGIEUSES Centre culturel Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Salon Bien-être
Les Merveilles d’Emmanuelle organise son Salon Bien-être le 3 et 4 octobre de 10h à 18h au Centre culturel d’Orbec :
Massage, lithothérapie, magnétisme,energétique, naturopathie, cartomancie…

ENTREE GRATUITE   .

RUE DES RELIGIEUSES Centre culturel Saint-Pierre-en-Auge 14290 Calvados Normandie   lesmerveillesdemmanuelle@gmail.com

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English : Salon Bien-être

Wellness Fair

L’événement Salon Bien-être Saint-Pierre-en-Auge a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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