Salon Bien-être RUE DES RELIGIEUSES Saint-Pierre-en-Auge
samedi 3 octobre 2026 · RUE DES RELIGIEUSES · Saint-Pierre-en-Auge
Informations pratiques
Saint-Pierre-en-Auge
Salon Bien-être
RUE DES RELIGIEUSES Centre culturel Saint-Pierre-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Salon Bien-être
Les Merveilles d’Emmanuelle organise son Salon Bien-être le 3 et 4 octobre de 10h à 18h au Centre culturel d’Orbec :
Massage, lithothérapie, magnétisme,energétique, naturopathie, cartomancie…
ENTREE GRATUITE .
RUE DES RELIGIEUSES Centre culturel Saint-Pierre-en-Auge 14290 Calvados Normandie lesmerveillesdemmanuelle@gmail.com
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English : Salon Bien-être
Wellness Fair
L’événement Salon Bien-être Saint-Pierre-en-Auge a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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