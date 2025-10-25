Charbonink Eglise de Jacobins Poligny
Charbonink Eglise de Jacobins Poligny samedi 29 novembre 2025.
Charbonink
Eglise de Jacobins 6 Rue Jules Grevy Poligny Jura
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-11-29
Exposition avec Patrice Gouttefanjat et David Kunzli
Vernissage Performances, le vendredi 5 décembre à 18h
Démonstration, le dimanche 30 novembre à 15h
Démonstrations & réalisations de lithographie Patrice Gouttefanjat
Performances dessin encre & charbon grand format David Kunzli .
Eglise de Jacobins 6 Rue Jules Grevy Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 37 14 30 contact@ville-poligny.fr
