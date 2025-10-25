Salon Bien-Etre solidaire Chasseneuil-sur-Bonnieure
Salon Bien-Etre solidaire
salle municipale rue de La Bonnieure Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
2025-10-25
salon du bien-être
salle municipale rue de La Bonnieure Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 75 38 17
English :
wellness fair
German :
wellness-Messe
Italiano :
fiera del benessere
Espanol :
feria del bienestar
L’événement Salon Bien-Etre solidaire Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme Charente Limousine