SALON BIEN-ÊTRE & ZEN ATTITUDE Le Gâvre

SALON BIEN-ÊTRE & ZEN ATTITUDE

Domaine de la Génestrie Le Gâvre Loire-Atlantique

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-08 19:00:00

2026-02-07

30 exposants. Thérapeutes, médecines douces, boutiques bien-être, créateurs. Conférences et ateliers gratuits. Le samedi, de 10h à 18h30 et le dimanche, de 10h à 18h. Restauration sur place. Entrée 2€, pass week-end 3€, comprenant un billet de tombola. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Domaine de la Génestrie Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 02 59 87 96 nathzenattitude2021@gmail.com

English :

30 exhibitors. Therapists, alternative medicines, well-being boutiques, designers. Free conferences and workshops. Saturday, 10 am to 6:30 pm and Sunday, 10 am to 6 pm. Catering on site. Admission: 2?, weekend pass: 3? including raffle ticket. Free admission for children under 12.

