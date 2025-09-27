Salon Bien-Vivre & Découverte Éole-en-Beauce

Salon Bien-Vivre & Découverte Éole-en-Beauce samedi 27 septembre 2025.

Salon Bien-Vivre & Découverte

6 Rue du Moulin Éole-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Un salon bien-être et artisanat rencontres, démonstrations, mini-ateliers et idées prendre soin de soi .

Un rendez-vous dédié au mieux-être et aux belles découvertes rencontrez praticiens et exposants autour des pratiques douces (relaxation, respiration, équilibre corps-esprit), des produits naturels, bijoux et objets artisanaux. Échanges, démonstrations, mini-ateliers et conseils personnalisés rythment la journée pour vous aider à trouver la pratique, l’outil ou la création qui vous correspond. Ambiance conviviale et curieuse, idéale pour faire le plein d’idées prendre soin de soi et dénicher des coups de cœur artisanaux.

Restauration gourmande le samedi avec L’As de la Crêpe.

Accès libre, venez seul, en famille ou entre amis. .

6 Rue du Moulin Éole-en-Beauce 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 22 70 39 55

English :

A weekend of relaxation and esoteric discoveries in Fains-la-Folie.

German :

Ein Wochenende voller Entspannung und esoterischer Entdeckungen in Fains-la-Folie.

Italiano :

Un fine settimana di relax e scoperte esoteriche a Fains-la-Folie.

Espanol :

Un fin de semana de relajación y descubrimientos esotéricos en Fains-la-Folie.

