Salon bières en fête

Dugny-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-03-28 11:30:00

fin : 2026-03-28 22:30:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

15 brasseries présentes pour la 15e édition de Bières en fête à Dugny !

15 brasseries artisanales locales ou belges seront présentes soit plusieurs dizaines de bières différentes à découvrir et à déguster, dont 5 meusiennes avec les brasseries de Nettancourt, La Dunoise, Amara, La Mandale, La Cabourotte.

Au programme de ces deux jours de fêtes concours de la meilleure bière blonde, conférence bières et fromages de Franche-Comté, conférence les bières tendances 2024, tombola.

Attention fermeture de l’accès au public à 20h samedi soir puis (nocturne jusqu’à 22h30).

Verre sérigraphié et participation à la tombola compris dans le prix d’entrée.Tout public

5 .

Dugny-sur-Meuse 55100 Meuse Grand Est bcp.dugny55@gmail.com

English :

15 breweries take part in the 15th Bières en fête in Dugny!

15 local and Belgian craft breweries will be on hand, offering dozens of different beers to discover and taste, including 5 from the Meuse region: Nettancourt, La Dunoise, Amara, La Mandale and La Cabourotte.

The two-day festivities will also include a competition for the best lager, a conference on Franche-Comté beers and cheeses, a conference on beer trends in 2024, and a tombola.

Please note that public access closes at 8pm on Saturday evening (nocturne until 10:30pm).

Silk-screened glass and entry to tombola included in admission price.

